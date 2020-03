I tifosi cinesi di Inzaghi inviano mascherine al Benevento Gesto da pelle d'oca fatto dai ragazzi che qualche mese fa incontrarono il tecnico al Vigorito

Ricordate i tifosi di Inzaghi che qualche mese fa giunsero a Benevento? Ebbene, gli stessi sono stati autori di una iniziativa lodevole, da pelle d’oca. Per ringraziare il sodalizio giallorosso per l’ospitalità mostratagli e, in particolar modo, per avergli permesso di realizzare il sogno di incontrare Superpippo, hanno deciso di scendere in campo per aiutare la Strega in un momento complicato per tutta Italia a causa del Coronavirus.

Dopo aver preso contatti con il team manager Alessandro Cilento, hanno espresso la volontà di inviare dalla Cina numerose mascherine da destinare a tutti i componenti del sodalizio giallorosso, a partire dai calciatori e dallo staff tecnico. Nel corso della conversazione, Frank Yang ha sottolineato che spera in questa spedizione per aiutare il club, evidenziando con forza la sua vicinanza al Benevento Calcio. Un gesto spontaneo, molto apprezzato da Pippo Inzaghi e soprattutto dal presidente Vigorito che, tramite Cilento, hanno ringraziato sentitamente per il prezioso dono.