Il Benevento dona un macchinario di ventilazione polmonare Il gesto rientra nell'iniziativa promossa dalla Lega B

Nei giorni scorsi la Lega B ha annunciato, attraverso una nota stampa, che ogni società cadetta avrebbe acquistato un macchinario di ventilazione polmonare per dare un contributo fattivo a debellare l'emergenza da coronavirus. Per il presidente Balata si tratta di un "tipo di strumentazione che serve maggiormente nelle strutture ospedaliere per affrontare il Covid-19. Siamo il campionato degli italiani, presente in tutte le parti del nostro meraviglioso Paese e per questo le nostre società indicheranno una struttura che ha necessità di questa apparecchiatura".

Ovviamente il Benevento ha fatto la sua parte, con il macchinario che sarà prontamente donato al nosocomio cittadino. Un ulteriore gesto di solidarietà da parte del sodalizio giallorosso che dà continuità alla raccolta fondi promossa qualche giorno fa, denominata #donaanchetu.