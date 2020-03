Benevento, Insigne incontra i tifosi su Instagram L'attaccante giallorosso in diretta domani pomeriggio sul profilo di Ottochannel

Prosegue la serie di incontri tra i calciatori del Benevento e i tifosi attraverso il profilo Instagram di Ottochannel 696. Dopo la bella chiacchierata con Letizia, questa volta toccherà a Roberto Insigne dare vita a un contatto diretto con i sostenitori giallorossi. La diretta è in programma domani con inizio alle ore 17. Sarà dato ampio spazio alle domande che verranno rivolte direttamente all'attaccante, in modo da regalare qualche momento di spensieratezza in un momento complicato in cui si è costretti a stare lontani dal Benevento e dal Ciro Vigorito.