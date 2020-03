Caldirola ironico: "Tolti punti mano, spero non i conquistati" Il centrale difensivo su Instagram fa riferimento anche al campionato del Benevento

Tra i più attivi sui social c'è sicuramente Luca Caldirola. Tra storie, interviste in diretta e post, il centrale difensivo giallorosso cerca di evadere dalla quarantena tenendo attivo il contatto con i propri tifosi. Quest'oggi ha pubblicato una foto simpatica, in cui annuncia la rimozione dei punti dalla mano. Come noto, il centrale difensivo si è sottoposto a un'operazione chirurgica di riduzione e sintesi del quarto metacarpo della mano destra, costringendolo a circa un mese di stop. Il calciatore si allena normalmente a casa e, se il campionato dovesse riprendere, potrà tornare normalmente a disposizione.

Dicevamo del post. Caldirola ha annunciato di aver tolto i punti con una simpatica nota di ironia, sottolineando che spera che non avverrà lo stesso per quelli conquistati sul campo dal Benevento. Un timore che pervade tutti i tifosi della Strega, considerata l'emergenza coronavirus e le tante ipotesi che i grandi del calcio stanno mettendo sul tavolo per il destino dei vari campionati. Bisogna solo aspettare, adesso purtroppo c'è davvero poco di concreto.