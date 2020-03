Benevento, Volta annuncia: "Ho rinnovato a dicembre" La confessione del centrale difensivo giallorosso

Nel corso di una diretta Instagram con il giornalista di Dazn, Riccardo Mancini, il centrale difensivo del Benevento, Massimo Volta, ha annunciato di aver già da tempo rinnovato il contratto con il sodalizio giallorosso:

"A dicembre il direttore sportivo Foggia e mister Inzaghi hanno deciso di prolungarmi il contratto. E' stato un bel gesto, nonostante in quel periodo fossi infortunato hanno dimostrato di avere fiducia in me. Cercherò di ripagarla nel migliore dei modi. Adesso spero solo di giocare in serie A con questa maglia perché è un traguardo che ci siamo meritati ampiamente".