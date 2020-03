Vigorito: "In campo anche in estate per chiudere i campionati" Il presidente del Benevento: "Possono bastare anche due settimane per la nuova stagione"

Mentre il ministro dello sport, Spadafora, è pronto a proporre il divieto dell’inizio degli allenamenti per tutto il mese di aprile, in Lega B si discute molto sul destino del campionato. Ipotesi contrastanti, in un calderone di cui difficilmente se ne potrà uscire fuori fino a quando non verrà presa una decisione ufficiale dalle leghe.

A intervenire sulla questione anche il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, tramite le colonne della Gazzetta dello sport. Il massimo dirigente giallorosso ha confermato le idee espresse anche nel recente passato e ribadite ieri dal tecnico Inzaghi:

"Serie B spalmata in due anni? Condivido il principio base di Stirpe, ma non capisco il meccanismo per arrivare al 30 giugno 2021. Bisogna portare a termine il campionato non appena ci saranno le condizioni. Ritengo che si possa giocare anche nei mesi estivi per completare l'attuale stagione, e questo vale per tutte le categorie. Una volta terminato questo campionato e avuti tutti i verdetti, possono bastare anche 15-20 giorni di stop prima di ripartire con il nuovo. D'altronde le squadre la sosta la stanno facendo adesso".