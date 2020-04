Benevento, migliora la condizione di Antei Il centrale difensivo potrebbe essere tra i convocabili nella parte finale di stagione

Nella situazione di stasi in cui versa il calcio, c'è sempre qualcosa o qualcuno che prosegue il proprio percorso senza intoppi: stiamo parlando di Luca Antei. Il centrale difensivo giallorosso ha subìto un brutto infortunio al crociato lo scorso dicembre, tanto da costringerlo ad alzare bandiera bianca con l'appuntamento per il rientro fissato alla prossima stagione. La notizia positiva è che continua nella riabilitazione, con la condizione che cresce giorno dopo giorno attraverso un lavoro specifico che effettua sotto l'attenta osservazione dello staff tecnico.

A questo punto, considerato che il campionato potrebbe protrarsi fino a giugno e anche oltre, non è escluso che possa rientrare tra i convocabili di Inzaghi per le ultime gare, quelle che vedrebbero il saluto della Strega al campionato di serie B. Una soddisfazione che Antei vorrebbe togliersi, in modo da riscattare in parte l'infortunio, dando così un piccolo calcio alla sfortuna che nel corso della sua carriera l'ha sempre tenuto nel mirino.

Va verso la piena condizione anche Luca Caldirola che pochi giorni fa ha rimosso i punti dalla mano. E' certo che il difensore potrà allenarsi regolarmente con la squadra quando ci sarà la ripresa, dopo il 14 aprile.