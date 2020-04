Calcagno a 696Tv: "Benevento? Tuteleremo gli investimenti" Il vicepresidente dell'Aic: "E' una nostra responsabilità percorrere tutte le strade possibili"

Intervistato da Ottochannel 696, il vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha espresso la propria opinione sul futuro dei campionati:

"Sarà l'epidemia a dettare i tempi della ripresa. E' chiaro che ragioniamo muovendoci verso la migliore delle ipotesi, per questo siamo a stretto contatto con tutte le componenti per capire e iniziare a vagliare tutti i tecnicismi che potrebbero permetterci anche di sforare con i tempi".

Ieri Damiano Tommasi, nel corso di una intervista, ha sottolineato che la volontà è quella di premiare gli sforzi effettuati in particolar modo da società virtuose come il Benevento. Una linea che, ovviamente, Calcagno appoggia in pieno:

"Quelli di Benevento e Monza sono i casi più eclatanti, dato che parliamo di due squadre che hanno ormai vinto il campionato. E' chiaro che puntiamo a tutelare gli investimenti non solo di questi club, ma di tutti i presidenti. E' una nostra responsabilità cercare di percorrere tutte le strade possibili, poi successivamente ragioneremo su altre ipotesi nel caso in cui il virus non ci darà la possibilità di continuare. E' questa la linea delle persone di buon senso che vale per tutti gli sport".