Benevento, confermato Kappa come sponsor tecnico Anche nella prossima stagione il marchio piemontese vestirà la Strega

Anche nella prossima stagione il Benevento vestirà Kappa. Il noto marchio piemontese, famoso in tutto il mondo, continuerà a fornire il proprio materiale al sodalizio giallorosso. Fino a questo momento il matrimonio tra le parti è stato più che positivo, con le divise da gioco che sono state particolarmente apprezzate dai tifosi, come tra l'altro testimoniato dalle vendite fatte registrare dallo Store di via del Pomerio.

Tra le più scelte c'è, ovviamente, quella giallorossa ma anche la terza, di colore azzurro, realizzata per celebrare i novant'anni di storia della Strega. Quest'ultima è anche particolarmente fortunata, dato che con essa la truppa di Inzaghi ha raccolto solo risultati positivi.

Il Benevento e la Kappa, ovviamente, sono già da tempo al lavoro per "disegnare" le divise della prossima stagione, con l'obiettivo di confermare e incrementare gli apprezzamenti dei tifosi.