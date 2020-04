Il Benevento dona 500 mascherine: Mastella ringrazia Il primo cittadino: "Andranno ad aggiungersi a quelle già in distribuzione"

Gesto di grande solidarietà da parte del Benevento Calcio. Il sodalizio giallorosso ha donato alla città ben cinquecento mascherine, una iniziativa importante che arriva in un momento di piena emergenza come quello che si sta vivendo per fronteggiare il Coronavirus. Un atto che non ha lasciato indifferente il sindaco Clemente Mastella, tanto che ha ringraziato il il club attraverso una nota stampa:

“Esprimo un vivo e sincero ringraziamento al Benevento Calcio, e in particolare al presidente Oreste Vigorito, per aver donato alla città 500 mascherine, che vanno dunque ad aggiungersi a quelle già in distribuzione. Ringrazio anche l’imprenditore Pietro Sabatino che ha messo a disposizione dei volontari della Protezione Civile una Ford Focus SW per la distribuzione delle mascherine”.