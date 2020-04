Anche Ranieri con il Benevento: "Non si può lasciarlo in B" Il tecnico della Sampdoria sottolinea i meriti dei giallorossi

Tra i numerosi addetti ai lavori che sottolineano i meriti del Benevento per la partecipazione al prossimo campionato di serie A, si è aggiunto anche Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria ha rilasciato una lunga intervista a "La Repubblica" e, alla domanda di una possibile modifica del format con il passaggio a 22 squadre, ha risposto in maniera abbastanza chiara:

"Spetta decidere a Federcalcio e Lega. Io faccio l'allenatore. In emergenza purtroppo creare scontenti è facile. Solo un'eccezione: lasciare in B il Benevento con ventidue punti di vantaggio non si può".