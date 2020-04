Il Benevento e la Curva Sud uniti nella solidarietà Saranno acquistate delle uova di pasqua da donare alle famiglie meno agiate

Nuova iniziativa messa in atto dai ragazzi della Curva Sud insieme al gruppo Sanniti Solidali. A essi si è aggiunto anche il Benevento Calcio per l'acquisto di uova di pasqua da donare alle famiglie meno agiate. A presentare il progetto sono stati gli ultras giallorossi attraverso una nota stampa:

La "Curva Sud" è lieta di comunicarvi di aver intrapreso un' importante iniziativa benefica in collaborazione con il gruppo “Sanniti Solidali”, una rete di volontari nata, in questo periodo di emergenza COVID-19, per aiutare le tante persone, le tante famiglie del nostro territorio che sono in gravi difficoltà economiche per l’acquisto di beni di prima necessità.

La "Curva Sud" e il "Benevento Calcio" provvederanno, in questa settimana, ad acquistare uova di Pasqua da donare ai bambini delle famiglie meno agiate.

A questa donazione potranno partecipare tutti i cittadini che lo desiderano acquistando uova pasquali a libera scelta.

I supermercati aderenti all’iniziativa sono:

- Conad, Via Colonnette

- Conad, Via San Gaetano

- Eurospin Pontecorvo, Via Appia

- Supermercato Etè, Via Ruffilli

- Iperstore Barletta (stadio).

- Iperstore Barletta (Pacevecchia).

- Iperstore Barletta via ievolella presso centro comm.le sanniti

Recandosi presso uno dei punti vendita su menzionati, i cittadini, una volta acquistate le uova pasquali, potranno lasciarle in custodia al personale di cassa e, per chi lo desidera, a testimonianza dell' adesione, sarà possibile scrivere una piccola dedica e inviare una foto alla pagina ufficiale Facebook “Curva Sud Benevento”.

Il giorno sabato 11 Aprile, sarà possibile, per le famiglie che avranno fatto richiesta attraverso il gruppo "Sanniti Solidali", ritirare, a qualsiasi ora, le uova donate dai cittadini, dalla "Curva Sud" e dal "Benevento Calcio", contraddistinte da appositi loghi identificativi, presso appositi spazi predisposti dai supermercati, nel rispetto della normativa vigente sul territorio per l'emergenza COVID-19.

Ci rivolgiamo, dunque, alla coscienza sociale e alla correttezza di ogni cittadino che ne vorrà beneficiare, affinché la donazione possa essere una splendida occasione per allietare i bambini che, in occasione della Santa Pasqua, non avrebbero altrimenti la possibilità di ricevere un uovo in dono.

Invitiamo tutti i cittadini ad aderire in massa all'iniziativa per poter donare con il cuore, il nostro grande cuore giallo-rosso, un grande sorriso ai questi bambini, in questo momento, meno fortunati.

Cogliamo l’occasione, inoltre, per ringraziare il presidente del "Benevento Calcio" Oreste Vigorito che, con importanti donazioni economiche e strumentali, sta contribuendo a rendere possibile questa bellissima iniziativa per i bambini della nostra città.

Avanti popolo sannita!

#CurvaSudBenevento #AModoNostro #SannitiSolidali #AiutateciADonareUnSorriso