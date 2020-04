Benevento, due anni fa il match con la Juve: la mappa degli ex Un pomeriggio storico per il calcio sannita con i giallorossi che diedero testa ai campioni

Sono trascorsi due anni esatti dalla storica sfida del Vigorito che vide affrontarsi Benevento e Juventus. Un match che seppe regalare mille emozioni ai sostenitori di fede giallorossa, in un contesto da brividi e contro i campioni d'Italia. Nonostante la nettà disparità delle forze in campo, la Strega per larghi tratti del match seppe tenere addirittura testa alla truppa allenata da Allegri, riuscendo per ben due volte a pareggiare rispondendo alla doppietta di Dybala con altrettante marcature realizzate da Diabaté. Il risultato finale, però, premiò i bianconeri che nel finale chiusero i conti con i gol del solito Dybala e Douglas Costa.

Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Di quella squadra, solo Viola, Del Pinto, Coda, Gyamfi e Sanogo vestono ancora la maglia giallorossa. In tal senso, però, bisogna anche menzionare i giovani Sparandeo e Volpicelli che attualmente militano in prestito in serie C, con le maglie di - rispettivamente - Virtus Francavilla e Arezzo.

Tutti gli altri hanno preso strade diverse, come Puggioni che difende i pali della Vis Pesaro. Dopo l'esperienza in America, invece, Sagna attualmente è svincolato. Non può dire lo stesso Djimsiti che, prima della sospensione del campionato, stava vivendo un sogno con l'Atalanta in Champions League. Milita nel Gaziantepspor Alin Tosca, mentre è rimasto alla Fiorentina Lorenzo Venuti.

E' tornato in Brasile, invece, il centrocampista Sandro che gioca nel Goiàs. Ha raggiunto De Zerbi al Sassuolo, invece, Djuricic, così come il giovane Brignola che il club neroverde ha girato in prestito al Livorno. Pietro Iemmello, come noto, è il capocannoniere della serie B con il Perugia, mentre hanno scelto la pista estera Diabaté con gli iraniani dell'Esteghlal e Guillherme con i turchi del Trabzonspor.

Sogno interrotto anche per Cataldi con la Lazio di Simone Inzaghi, in piena lotta per lo scudetto. Maglia granata della Salernitana, invece, per Billong e Lombardi. Brignoli, infine, milita nell'Empoli.