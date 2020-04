Maggio: "Tifosi ci mancate. Presto torneremo a esultare" Il capitano: "Restiamo a casa così questo problema andrà via presto"

Christian Maggio è tornato a parlare attraverso i profili social del Benevento Calcio. Il capitano giallorosso si è rivolto a tutti i tifosi, mandandogli un affettuoso saluto e lanciandogli parole di speranza in vista di un possibile ritorno del calcio giocato. Ecco le sue parole:

"Volevo mandare un messaggio a tutti i tifosi. Anche voi ci mancate molto e non giocare nel nostro stadio fa male. Abbiamo un obiettivo che è quello di restare a casa il più possibile per far sì che questo problema possa passare il più velocemente possibile. Ci mancate, speriamo di tornare presto insieme a voi, così possiamo esultare di gioia come facevamo qualche mese fa. Forza Benevento e mi raccomando: state a casa".