Benevento, 12 anni fa la prima promozione dell'era Vigorito Una vittoria che fece toccare con mano la vera essenza dei sogni. L'inizio della scalata

Il tredici aprile è una delle numerose date che sono marchiate a fuoco nella storia del Benevento Calcio. In quel giorno la città si risvegliò da un lungo sonno, tornando a distanza di tanto tempo a sfilare con un giubilo di bandiere, colori e cori. La prima promozione dell'era Vigorito, che riportò la Strega in C1 a distanza di tre anni dal fallimento, fu il primo tassello della scalata. Un campionato totalmente dominato, grazie a una squadra che per la categoria aveva ben poco da condividere. Il verdetto finale non venne mai messo in discussione, a parte qualche settimana di lotta serrata con il Pescina per il primato, causato da qualche pareggio di troppo della truppa di Simonelli. Non ci fu storia, però, nello scontro diretto giocato al Vigorito il 24 febbraio e deciso dai gol di Carloto e Polani.

La promozione arrivò con ben tre giornate d'anticipo, nel corso del match giocato con la Vibonese il 13 aprile del 2008. Il risultato finale fu di 1-1: i giallorossi passarono in vantaggio con Agnelli, per poi farsi raggiungere a pochi minuti dalla fine dall'ex Mastrolilli. Un punto che consegnò la C1 al Benevento, pronto ad affrontarla tra mille sogni e speranze. Purtroppo la permanenza nella terza serie si protrasse fino al 2016, anno della storica promozione in serie B.

Di quel gruppo faceva parte Ghigo Gori, terzo portiere del Benevento dei record allenato da Pippo Inzaghi. In rosa anche l'attuale responsabile del settore giovanile giallorosso Diego Palermo, così come Manuel Landaida che è impegnato nella scuola calcio del Caravaggio Sporting Village, affiliata al sodalizio giallorosso. Da segnalare, ovviamente, anche l'indimenticato Carmelo Imbriani che di quella squadra era il capitano. Per lui fu un'emozione indescrivibile vincere un campionato nella propria terra, soprattutto da leader.

In panchina c'era Gianni Simonelli, mentre a muovere le fila di tutta la macchina organizzativa era il compianto Ciro Vigorito, insieme al presidente Oreste. Quel 13 aprile del 2008, a Benevento, si ricominciò a toccare con mano la vera essenza dei sogni. Un aspetto che, ancora oggi, pervade in tutta la sua essenza il calcio cittadino che continua la sua scalata iniziata proprio quel pomeriggio, pronto a staccare il pass per il paradiso.

Ecco il tabellino di Benevento - Vibonese:

Benevento (3-5-2): Gori; Ferraro, Di Fiordo, Bianciardi; Imbriani (14'st Martinelli), Agnelli, Cinelli, De Liguori (43'st Carloto), Palermo (14'st Masciantonio); Polani, Clemente; A disp.: Amabile, Palo, De Porras, Bueno. All.: Simonelli

Vibonese (5-3-2): Panico; Cutrupi (34'st Zampaglione), Occhipinti, Orefice, Fabbro, Riolo; Ruscio, Villa, Guastella; Mastrolilli, Galantucci (41'st Di Stani). A disp.: Farinelli, Calabrò, Boemia, Dell'Oglio, De Pascali. All.: Di Somma

Marcatori: 28'st Agnelli (B), 40'st Mastrolilli