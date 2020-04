Benevento: tra possibili rinnovi, allenamenti e porte chiuse Cosa bolle in pentola nel calcio a meno di un mese (si spera) dall'inizio degli allenamenti

Ancora una volta Gabriele Gravina ha cercato di rassicurare tutti sulla possibile ripresa del campionato: "Cominceranno non appena ci saranno le condizioni necessarie. Sarà un raggio di luce nella vita delle persone? Non lo dico io, ma la storia di questo sport".

Al momento appare remota l'ipotesi che ci possa essere un totale annullamento della stagione. Certo, tutto dipenderà dall'andamento del coronavirus che viene analizzato quotidinamente da chi di dovere, con il mondo del calcio che resta alla finestra, ribandendo che la priorità assoluta è la salvaguardia della salute. E' chiaro che gli innumerevoli interessi legati al calcio, al di là dell'aspetto sociale, stanno pesando e non poco sulla scelta di andare avanti con la stagione.

Per ora l'ultimo decreto del governo prevede la sospensione di tutti gli allenamenti fino al prossimo tre maggio. Qualche giorno prima i calciatori verranno attentamente visitati dai medici, per valutarne lo stato di salute complessivo e controllare se sono presenti infezioni da coronavirus. Al termine delle visite verrà rilasciata una sorta di nuova idoneità sportiva, come se cominciasse una nuova stagione. E' chiaro che poi verranno attuati una serie di accorgimenti, almeno per i primi tempi, in modo da non lasciare nulla al caso. In tal senso il Benevento cercherà di sfruttare tutti gli impianti a disposizione (l'Avellola, l'Imbriani e il Ciro Vigorito) e in base alla situazione non è escluso che venga comunicato ai calciatori di fare la doccia a casa.

Nel frattempo i giallorossi lavorano tra le mura domestiche, seguiti dallo staff tecnico. Pasquale Foggia continua a lavorare per il futuro. Lo stesso direttore sportivo ha annunciato, attraverso una diretta Facebook, la quasi certa permanenza di Maggio e Gori per il prossimo campionato di serie A. Due calciatori di un'esperienza rilevante e di vitale importanza in una stagione che vedrà la Strega lottare per la conquista della salvezza. A fare le valigie sarà Coda, mentre sono da valutare le situazioni di Gyamfi e Manfredini. Pare che la Fifa abbia aggiustato il tiro per quanto riguarda la questione contrattuale: gli accordi scadranno, come da prassi, il 30 giugno e non ci sarà nessuna proroga, come in un primo momento auspicato. I calciatori che andranno in scadenza non potranno firmare con una nuova squadra perché il mercato non comincerà il primo luglio, ma in una data posteriore che verrà decisa in seguito. Al momento, non c'è nulla di ufficiale, ma sono delle indiscrezioni abbastanza fondate e rivelate dall'avvocato della FIFA Emilio Garcia Silvero. Il Benevento, comunque, non ha problemi, dato che vanta una rosa di soli calciatori di proprietà.

Non giungono buone notizie per i tifosi: è ormai certo che i cancelli degli stadi saranno chiusi fino al termine dell'attuale stagione, ma non è escluso che questa decisione possa interessare anche la prossima annata. Al momento, infatti, si parla di un'apertura nel 2021. E' un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede ma che, ovviamente, dovrà essere ratificata dal Governo.