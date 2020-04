Vigorito: "Rispettiamo i protocolli, ma la Figc deve aiutarci" Il massimo dirigente giallorosso: "Per le trasferte accordi con alberghi e voli charter"

Il presidente Vigorito è tornato a parlare sulla possibile ripresa del campionato. Intervistato dall'Ansa, il massimo dirigente giallorosso ha sottolineato che il Benevento non avrebbe alcun problema nel rispettare i protocolli di sicurezza che verranno imposti dalla Figc, ma occorre che quest'ultima non resti indifferente sulle esose spese che ogni club sarà costretto ad affrontare:

"Il Benevento è in condizione di rispettare tutti i protocolli, ma con una spesa non indifferente. Penso ci debba essere un contributo almeno della Figc. Ci manca solo la palazzina per dormire ma quando finiscono gli allenamenti gli atleti vanno a casa come tutti i lavoratori. Le trasferte? Faremo accordi con gli alberghi e prenderemo pullman e voli charter".