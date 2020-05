Il Benevento torna in campo, ecco le foto Prima seduta per i giallorossi dopo la sospensione

Questa mattina i cancelli del Vigorito e dell'Imbriani sono stati aperti per i calciatori del Benevento che hanno sostenuto una seduta individuale. Gli atleti si sono divisi tra i due campi, svolgendo prevalentemente un lavoro atletico. Obbligo di mascherina per Pippo Inzaghi, così come per tutti gli elementi dello staff tecnico. Ecco tutte le foto: