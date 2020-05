Benevento, focus tattici per i giallorossi (FOTO) Terzo giorno di allenamenti per la Strega sui campi del Vigorito e dell'Imbriani

Il Benevento prosegue il lavoro sui campi del Vigorito e dell'Imbriani. La squadra è stata divisa in piccoli gruppi che hanno svolto delle esercitazioni atletiche seguite da focus tattici con la palla. Lavoro differenziato per gli infortunati Antei e Sanogo. Nella giornata di domani gli stregoni si ritroveranno per una nuova seduta. Nel frattempo lo staff tecnico, di concerto con il medico sociale Salvatori, sta valutando quando iniziare gli allenamenti collettivi: un nuovo passo verso la ripresa del campionato che verrà definita domani al termine della riunione tra i vertici del calcio e il governo.

Ecco le foto della seduta odierna: