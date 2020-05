Benevento, già iniziati gli allenamenti collettivi (FOTO) I giallorossi si allenano in gruppo rispettando le misure di sicurezza

Quest'oggi il Benevento è stato impegnato in una doppia seduta d'allenamento. Già da ieri la compagine giallorossa ha cominciato il lavoro collettivo, con la squadra che quindi ha avuto modo di allenarsi al completo rispettando sempre tutte le misure di sicurezza. In tal senso è costante la presenza del medico sociale Salvatori, intento a vigilare che il lavoro si svolga seguendo i dettami del protocollo. E' chiaro che l'inizio degli allenamenti di gruppo rappresenta l'ultimo passo verso la ripresa definitiva del campionato che, come noto, avverrà il prossimo 20 giugno. Il Benevento si sta allenando con dedizione per ritrovare quanto prima una condizione fisica ideale, in modo da mettere in cassaforte al più presto la meritata promozione in serie A.

Ecco le foto: