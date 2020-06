Benevento, giallorossi in campo: ecco le foto Intanto la Lega B fissa l'assemblea al prossimo tre giugno

Il Benevento si è ritrovato questo pomeriggio per riprendere gli allenamenti sotto l'attento sguardo di Pippo Inzaghi. Per i giallorossi lo staff tecnico ha previsto riscaldamento con circuiti di mobilità articolare e andature varie, esercitazioni tattiche, in chiusura blocchi di potenza aerobica. Antei e Sanogo hanno continuato il programma differenziato di recupero. Gli allenamenti di Maggio e compagni andranno in scena nella giornata di domani. In agenda una sessione mattutina.

Intanto la Lega B ha annunciato che la prossima assemblea si svolgerà il prossimo 3 giugno. Sarà un incontro molto importante, in cui gli esponenti delle società e del torneo cadetto avranno modo di programmare la ripresa del campionato che, come noto, avverrà il prossimo 20 giugno. In tal senso si attende il calendario con i relativi orari delle gare, con il Benevento che non vede l'ora di scendere in campo per mettere in cassaforte la promozione.

Ecco le foto della seduta: