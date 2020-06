Benevento, seduta mattutina all'Imbriani (LE FOTO) I giallorossi lavorano sodo: per domani fissata una doppia

Questa mattina il Benevento è ritornato al lavoro sul manto erboso dell'Imbriani. Proseguono senza interruzioni le sedute d'allenamento dei giallorossi, i quali si preparano alla tanto attesa ripresa del campionato che, come noto, è fissata al prossimo 20 giugno. In tal senso nella giornata di domani ci sarà una importante assemblea di Lega B, in cui verrà definito il calendario delle ultime dieci giornate da disputare per chiudere la stagione regolare.

La Strega ha svolto lavoro di forza ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. Hanno proseguito il differenziato Antei e Sanogo. Nella giornata di domani è in programma una doppia sessione d'allenamento. Ecco le foto: