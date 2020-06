Benevento, si suda all'Imbriani (LE FOTO) Pomeriggio afoso che non ha condizionato il lavoro dei giallorossi

Seduta di lavoro per il Benevento che ha proseguito la preparazione sul manto erboso dell'Imbriani. E' stato un pomeriggio particolarmente afoso, con le alte temperature che però non hanno condizionato l'allenamento dei giallorossi che viaggiano a passo spedito verso il match di campionato con la Cremonese. Alla squadra si è aggregato anche il giovane dell'under 17, classe 2003, Davide Gentile. Ancora a parte Antei e Sanogo. Nella giornata di domani la truppa di Inzaghi si ritroverà per una mattutina. Ecco le foto: