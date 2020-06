Benevento in serie A, le foto della festa Le immagini realizzate da Mario Taddeo

Al triplice fischio di Marinelli di Tivoli la città è esplosa di gioia. Caroselli in strada e grande entusiasmo per un traguardo eccezionale per la piazza sannita che torna nell'olimpo del calcio italiano. Grandi festeggiamenti anche per la squadra che ha riabbracciato i suoi tifosi con un giro della città su minibus. Ecco le foto realizzate da Mario Taddeo: