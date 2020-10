Benevento, Antei e Vokic al Pescara Ceduti in prestito i due calciatori

Era nell'aria: Antei e Vokic sono nuovi calciatori del Pescara. I due ex giallorossi tornano in serie B e vestiranno la maglia biancazzurra con la formula del prestito. Nell'ultimo giorno di mercato, quindi, il Benevento cerca di sfoltire la rosa con la partenza di due calciatori over. Ecco il comunicato del club giallorosso:

Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, gli accordi per il trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori Luca Antei e Dejan Vokic al Delfino Pescara 1936.