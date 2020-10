Benevento, Del Pinto vicino alla Salernitana In uscita anche Volta e Kragl

Sono tre i calciatori che devono salutare la Dormiente. Con le liste bloccate non c'è spazio per Volta, Del Pinto e Kragl. Sul centrocampista, bandiera del Benevento, c'è la Salernitana che però ha necessità di liberare un posto prima di chiudere l'accordo col Benevento. Hanno già raggiunto Pescara invece Antei e Vokic. Ricordiamo anche le precedenti cessioni: Rillo al Fano e Volpicelli alla Juve Stabia. Per Iemmello si è aperta l'esperienza spagnola con il Las Palmas attraverso la formula del prestito.