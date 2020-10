Benevento, mercato: Volta, infortunato, rimane fuori rosa Poteva essere l'ultima operazione, ma la società l'ha rinviata

L'ultima cessione sarebbe stata quella del forte centrale difensivo Massimo Volta, su cui avevano messo le attenzioni Cremonese e Spal. Volta è però ancora infortunato e il Benevento ha preferito non cedere un giocatore nelle condizioni del difensore lombardo. Volta, insomma, rimane in giallorosso, ma andrà fuori lista per via del numero degli over che è già di 21. E' evidente che la società conta di cederlo a gennaio.