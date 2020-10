Benevento: Kragl all'Ascoli in prestito Il tedesco è stato ceduto in via temporanea al Picchio

Quasi in chiusura il Benevento ha trovato la squadra per Oliver Kragl, che era ormai ai margini del nuovo progetto giallorosso. Il tedesco dopo un solo anno in giallorosso è stato ceduto in prestito (in un primo momento era sembrata una cessione definitiva) all'Ascoli. Un bel colpo per i marchigiani, che potranno contare su uno dei giocatori più forti della serie B e che a Benevento si è fatto enormemente apprezzare.

E' rimasto in giallorosso invece Lorenzo Del Pinto. Anche per lui, come per Volta, non ci sarà spazio nella lista dei 21 over, per cui dovrà attendere gennaio per essere eventualmente ceduto.