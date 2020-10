Ricordate Armenteros? Va negli Emirati Arabi Un vero giramondo del calcio, l'ex giallorosso ha scelto il Fujairah

Da buon giramondo del calcio, Samuel Armenteros lascia l'Italia e giocherà negli Emirati Arabi con la squadra del Fujairah Sports Club che gioca nella Pro League, la categoria più importante degli Emirati. Il giocatore svedese, ex Benevento, potrebbe già esordire l'8 ottobre in Coppa contro l'Ajman. Dunque una nuova avventura per questo autentico globe trotter che ha giocato in Svezia, Olanda, Italia, Azerbaijan, Stati Uniti ed ora negli Emirati Arabi. In questo vero e proprio giro del mondo, il buon Samuel, amico per la pelle di Romelu Lukaku, ha lasciato tanti amici anche nel Sannio per quel suo carattere, che gli viene direttamente dalla sua origine cubana.