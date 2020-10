Benevento, Letizia: "Nessuno si aspettava un inizio così" L'esterno difensivo giallorosso: "Adesso con la giusta umiltà pensiamo alla Roma"

E' tornato in serie A insieme al Benevento, ma questa volta si sente più pronto rispetto al passato. Gaetano Letizia ha cominciato la propria stagione nel migliore dei modi, realizzando il gol che ha permesso alla Strega di espugnare Marassi:

“Quanto accaduto a Genova – ha affermato ai microfoni di Ottogol – è stato fin troppo emozionante. Ho ascoltato i consigli di mio padre che mi invita a calciatore sempre dal limite per mettere in difficoltà gli avversari. Siamo partiti bene, adesso ci mancano 34 punti all’obiettivo della salvezza”.

PRIMO ANNO IN A- “All’epoca eravamo impreparati, me compreso. La rosa era composta da tanti giocatori importanti di serie B che si sono trovati in A, ma posso dire che già a gennaio si vide un Benevento rinnovato che, con De Zerbi alla guida, si sarebbe salvato tranquillamente. Quest’anno abbiamo degli elementi che conoscono la categoria e che hanno sposato il progetto con grande umiltà. Nessuno si aspettava un inizio del genere, adesso approfittiamo della sosta per lavorare sugli errori commessi”.

DIFESA - “Militiamo in una categoria diversa rispetto alla cadetteria. E’ giusto difendersi al meglio e trovare gol. Partiamo sempre dal basso, ma è chiaro che quando le cose cominciano a mettersi male occorre spazzare la palla senza pensarci su due volte. Un plauso va anche a Montipò che contro il Bologna ha effettuato degli interventi incredibili. Siamo molto contenti per lui: è un ragazzo che ha bisogno di tanta fiducia. Ci sono anche altri elementi importanti, come Foulon che ha un grande potenziale, ma deve migliorare molto perché viene da un campionato dove si conosce solo l’attacco, poi capitan Maggio fa sempre la differenza. La difesa a tre? Dovevamo preservare il vantaggio, è stato giusto inserire un altro difensore. In partenza partiamo sempre a quattro”.

ROMA - “Andremo con la giusta umiltà, provando a portare punti a casa. Non sarà semplice conquistare la salvezza passando per queste gare, siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo che richiederà tanta fatica. Noi siamo pronti a tutto”.

VIRUS - “Siamo controllati spesso, ma penso che a livello generale la situazione stia sfuggendo di mano. La paura più grande è che vengano bloccati i campionati”.