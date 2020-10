Benevento, consegnata la lista: sono tre i fuori rosa Sono 28 i calciatori che saranno a disposizione di Pippo Inzaghi

Il Benevento ha provveduto a consegnare alla Lega A la lista definitiva dopo la chiusura del mercato. Sono tre i calciatori tesserati che non figurano nell'elenco, di conseguenza dovranno vivere la prima parte della stagione fuori dai ranghi, senza poter mai scendere in campo. Stiamo parlando di Ghigo Gori, Massimo Volta e Lorenzo Del Pinto. Per l'estremo difensore il regolamento è molto più flessibile, dato che può essere inserito prima di qualsiasi incontro al posto di un altro calciatore. Per Volta e Del Pinto il discorso è diverso: Pasquale Foggia ha cercato di cederli fino all'ultimo giorno di mercato, ma alla fine non si è fatto nulla ed entrambi sono rimasti in giallorosso. Purtroppo i dettami imposti dalla Lega A sono abbastanza stringenti e prevedono la presenza di soltanto 21 calciatori over, più un numero illimitato di under. Nello slot degli over potrebbero andarci anche altri quattro elementi cresciuti nel settore giovanile, ma il Benevento non ne presenta tra i tesserati.

Di seguito, la rosa "registrata" dal Benevento. In neretto gli under:

Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli;

Difensori: Caldirola, Maggio, Tuia, Letizia, Glik, Barba, Foulon, Pastina;

Centrocampisti: Tello, Viola, Dabo, Schiattarella, Ionita, Hetemaj, Basit, Masella, Sanogo;

Attaccanti: Lapadula, Improta, Insigne, Caprari, Moncini, Sau, Di Serio, Iago Falque;