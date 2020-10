Giallorossi oggi in campo. Sabato un nuovo test Il Benevento affronterà la Primavera in amichevole

Questo pomeriggio il Benevento ha ripreso la preparazione dopo due giorni di meritato riposo. Mister Inzaghi ha chiamato tutti a rapporto per analizzare le ultime due sfide e capire dove migliorare, indipendentemente dalla vittoria interna col Bologna. L'intento è quello di crescere come squadra in vista di Roma. Sicuramente i giallorossi potranno approfittare del turno di stop in campionato per raccogliere tutte le energie e per recuperare la condizione di chi non è ancora al top. C'è anche la questione degli infortunati da valutare: a Tello e Barba si è aggiunto Moncini che ha rimediato una lesione all'adduttore del ginocchio sinistro nell'ultima sfida al Vigorito. L'attaccante dovrà seguire un programma specifico e resterà fermo ai box per almeno tre settimane. Salterà quindi la sfida all'Olimpico così come Barba e Tello, disponibili entrambi con molta probabilità per la gara interna col Napoli. All'appuntamento odierno mancavano i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Ionita (in campo con la sua Moldavia nella sfida contro gli azzurri di Mancini), Glik (vice capitano della Polonia affronterà la Finlandia) e Dabo. Inzaghi dovrà fare a meno di loro per questi giorni di preparazione. E approfittando della sosta, la squadra sannita sabato disputerà quasi sicuramente una amichevole con la Primavera. In un primo momento l'idea era quella di organizzare un test di lusso, ma viste le problematiche legate alla difficile situazione si andrà verso una soluzione interna.