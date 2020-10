Benevento, col Napoli domenica 25 si gioca alle 15 Il derbissimo coi partenopei di Gattuso è previsto di pomeriggio

La Lega di serie A ha comunicato gli orari di inizio delle partite della quinta giornata in programma dal 23 al 26 ottobre. Il Benevento giocherà domenica 25 contro il Napoli al Vigorito: l'orario fi inizio è stato fissato per le 15. Dunque un'altra partita programmata nel primo pomeriggio per la squadra di Pippo Inzaghi dopo quella contro il Bologna. Contro la Roma alla ripresa del campionato, lo ricordiamo, si giocherà in notturna.

Questo il programma completo della quinta giornata di Serie A con anticipi, posticipi e programmazione TV.



Venerdì 23 Ottobre 2020 Ore 20.45 Sassuolo – Torino

Sabato 24 Ottobre 2020 Ore 15.00 Atalanta – Sampdoria

Sabato 24 Ottobre 2020 Ore 18.00 Genoa – Inter

Sabato 24 Ottobre 2020 Ore 20.45 Lazio – Bologna (DAZN)

Domenica 25 Ottobre 2020 Ore 12.30 Cagliari – Crotone (DAZN)

Domenica 25 Ottobre 2020 Ore 15.00 Benevento-Napoli (DAZN)

Domenica 25 Ottobre 2020 Ore 15.00 Parma-Spezia

Domenica 25 Ottobre 2020 Ore 18.00 Fiorentina – Udinese

Domenica 25 Ottobre 2020 Ore 20.45 Juventus – Hellas Verona

Lunedì 26 Ottobre 2020Ore 20.45 Milan – Roma*