Benevento, test in famiglia: Inzaghi prova Sau punta centrale I giallorossi hanno chiuso la settimana di lavoro sul manto erboso dell'Imbriani

Questa mattina il Benevento ha chiuso la settimana di lavoro con un proficuo test in famiglia contro la Primavera guidata da Nicola Romaniello. Per Inzaghi è stata la giusta occasione per dare un po' di minutaggio a quei calciatori che hanno giocato meno nel corso delle prime uscite stagionali. In difesa, ad esempio, c'era l'inedita coppia composta dal giovane Pastina e Tuia, con Maggio e Foulon esterni. A centrocampo si è rivisto Del Pinto che, come noto, non potrà marcare delle presenze in campionato perché fuori lista. A completare il reparto Hetemaj e Improta. In avanti, Iago Falque e Insigne hanno supportato il terminale offensivo Sau. Questa è stata la novità rilevante dell'amichevole, con il folletto sardo che ha ricoperto il ruolo di punta centrale, già ampiamente svolto nella scorsa annata tra i cadetti. Una scelta che il tecnico giallorosso potrà prendere in considerazione in vista dei prossimi impegni, considerato che per Moncini si prevede almeno un mese di stop dopo l'infortunio subito contro il Bologna. Il resto del gruppo ha lavorato a parte.

Il risultato finale è stato di 5-1 per la prima squadra. Subito dopo c'è stato il rompete le righe, con la preparazione che riprenderà nei prossimi giorni, quando ci sarà l'inizio della settimana tipo che porterà al match dell'Olimpico contro la Roma. Previsto anche il rientro dei nazionali Ionita, Glik e Dabo che scalpitano per scendere in campo da titolari contro i capitolini di Fonseca.