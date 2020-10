Bryan Dabo in gol con la Nazionale del Burkina Faso Il centrocampista giallorosso ha segnato la seconda rete nella vittoria per 3 a 0 sul Congo

“Les Etalons” (tradotto gli “Stalloni”) del Burkina Faso hanno avuto ragione in amichevole della Repubblica Democratica del Congo con un netto 3 a 0. La seconda rete dei burkinabè è stata messa a segno da Bryan Dabo, il centrocampista giallorosso che ha risposto alla convocazione del suo Ct per due amichevoli che fanno parte della preparazione alle qualificazioni per la Coppa d'Africa di Camerun 2021 (l'altro test è previsto per lunedì 12 contro il Madagascar).

In rete per questa prima amichevole Bertrand Traorè dell'Aston Villa e Issoufou Dayo che gioca nel Berkone in Marocco. Il 2 a 0 è stato messo a segno, come abbiamo detto, da Bryan Dabo su calcio di rigore al 65' decretato per un fallo commesso du Bertrand Traorè.

Nella foto il giocatore giallorosso all'Olimpico (nel riquadro il gol su rigore realizzato al Congo)