Benevento, domani la ripresa. Giovedì rientrano i nazionali I giallorossi si preparano alla sfida di domenica con la Roma

Il Benevento riprenderà domani la preparazione dopo due giorni di riposo. Il mirino della truppa di Inzaghi è fissato sulla Roma di Paulo Fonseca. Sarà una settimana intensa, dove il tecnico giallorosso non lascerà nulla al caso per cercare di strappare un risultato positivo nel difficile match dell'Olimpico. Si valuterà la condizione degli acciaccati Barba e Tello, mentre come noto non ci sarà Moncini. Lapadula scalpita per scendere in campo dal primo minuto, con la condizione che cresce giorno dopo giorno dopo il problema alla caviglia che si trascina dall'esperienza di Lecce. In alternativa Inzaghi sarebbe pronto a inserire Sau come punta centrale, scelta fatta già lo scorso anno e che ha portato dei risultati positivi. Buone risposte anche da parte di capitan Maggio che ha giocato tutta l'amichevole con la Primavera di Nicola Romaniello. Intanto i nazionali Dabo, Glik e Ionita torneranno giovedì per cominciare ad allenarsi con il gruppo. Il polacco e il moldavo scenderanno in campo mercoledì per un altro incontro di Nations Lague, mentre Dabo questa sera affronterà il Madagascar in amichevole.