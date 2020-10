Benevento, Lapadula ok, Sau scalpita Oggi la ripresa della preparazione in vista della sfida di Roma. LE FOTO

Questo pomeriggio i giallorossi hanno ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica all'Olimpico contro la Roma. All'appello tutti presenti fatta eccezione per Dabo, Glik e Ionita. Hanno invece continuato a fare un lavoro a parte Tello, Moncini e Barba ancora alle prese coi vari acciacchi. Per loro non ci sarà possibilità di scendere in campo nella prossima sfida. Ha invece completamente recuperato Lapadula che aveva saltato l'amichevole di sabato scorso con la Primavera per un lieve fastidio alla caviglia, problemino che si porta dietro da tempo. Lo staff medico, di concerto con quello tecnico, ha preferito risparmiarlo per averlo a disposizione domenica. In effetti, l'attaccante ha preso parte all'intera seduta pomeridiana che si è basata soprattutto su un lavoro tattico con partitina a campo ridotto.

Inzaghi non ha alcuna intenzione di cambiare modulo. Anche con la Roma si partirà col 4-3-2-1 così come è avvenuto nelle precedenti tre gare. In campo scenderanno quelli che stanno meglio sul piano della condizione fisica. Una variante rispetto al match col Bologna potrebbe essere quella del ritorno di Letizia a sinistra con Maggio a destra per garantire più copertura su entrambe le fasce. In avanti invece in alternativa a Lapadula c'è Marco Sau il cui ultimo gol in serie A risale proprio alla sfida contro i capitolini nel 2018 quando indossava la maglia del Cagliari. Due a due il risultato finale, la squadra sarda era sotto di due reti e nonostante la doppia inferiorità numerica, riuscì a pareggiare i conti proprio grazie a Ionita e Sau. Ne terrà conto super Pippo fedele alla scaramanzia cosi come lo è il diesse Foggia. Sicuramente i prossimi giorni saranno determinanti per ultimare le scelte e affrontare al meglio la sfida all'Olimpico.