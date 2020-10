Glik vs Dzeko, il primo round va al polacco I due si sono sfidati ieri in nazionale. Domenica ci sarà il bis

Ieri sera c'è stato l'antipasto del confronto tra Kamil Glik ed Edin Dzeko. I due calciatori si sono sfidati nel corso del match tra Polonia e Serbia, valido per le Nations League. A festeggiare è stato il sannita, grazie alla netta vittoria per 3-0 che gli ha permesso di chiudere al meglio la settimana vissuta con la nazionale. I due si ritroveranno domenica, quando il Benevento si recherà all'Olimpico per sfidare la Roma di Paulo Fonsecca. Il cigno di Sarajevo partirà dal primo minuto, per cercare di riscattarsi dopo l'inizio di stagione opaco condizionato dalle voci di mercato che l'hanno visto a un passo dal vestire la maglia della Juventus. Dzeko, tra l'altro, contro il Benevento è sempre stato molto ispirato, avendo segnato tre reti tra andata e ritorno nel precedente confronto in massima serie. Questa volta, però, la musica è cambiata e la Strega farà di tutto per rendere la vita difficile alla compagine capitolina.

Quest'oggi Glik, così come gli altri nazionali Ionita e Dabo, torneranno alla base per aggregarsi al gruppo. Tutti e tre si candidano per un posto da titolare all'Olimpico, con il polacco che ha la chiara intenzione di fermare ancora una volta la grande minaccia rappresentata da Edin Dzeko.