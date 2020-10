Il Benevento e la birra per la A, Zito: "E' un prodotto unico" Il responsabile dell'ufficio marketing: "Volevamo dare ai tifosi un qualcosa di speciale"

Proseguono le iniziative da parte del Benevento Calcio sul piano del marketing, in modo da permettere agli appassionati tifosi giallorossi di poter entrare in possesso di pezzi unici che mettano in risalto l'amore per la squadra cittadina. L'ultima novità riguarda la realizzazione di una suggestiva birra che celebra la promozione in serie A, denominata "Insieme". La bottiglia riporta i nomi di tutti i protagonisti della cavalcata trionfale dei giallorossi, oltre ai numerosi record ottenuti. La stessa è custodita in una scatola elegante che, oltre al logo del Benevento Calcio, ripete le suddette diciture. La birra è stata realizzata dal Birrificio “Saint John's” di Faicchio su ricetta di “Terre di Confine”, esaltata dalla presenza unica e originale dello zafferano, coltivato sulle colline del Sannio. Il responsabile dell'ufficio marketing giallorosso, Alberto Maria Zito, ha spiegato nel dettaglio le ragioni dell'iniziativa: “Volevamo dare ai tifosi un qualcosa di speciale e che restasse nel tempo. Si tratta di un prodotto molto innovativo che speriamo venga ben apprezzato. La particolarità della birra sta nella presenza dello zafferano che merita di essere gustato. A questo punto sarebbe opportuno acquistarne due: una per provarla e l'altra per collezione. A parte gli scherzi, le bottiglie celebrative ricalcano la promozione con la presenza dei nomi dei protagonisti e dei record ottenuti. Sono disponibili presso lo store di via del Pomerio e online in edizione limitata”. L'impegno del Benevento Calcio è costante. Quotidianamente si lavora per stare al passo coi tempi, in modo da offrire alla piazza iniziative sempre più innovative e che ottengano il giusto apprezzamento: “Siamo sempre attivi e pronti a mettere in pratica nuove idee. Cerchiamo di dare vita a novità rilevanti. Prossimamente ci saranno il black friday e il compleanno dello store, non sono escluse iniziative anche in merito all'attuazione di sconti per questi avvenimenti”.

Un'attenzione particolare ce l'hanno sempre le divise da gioco. Da qualche tempo è disponibile il nuovo materiale, con le maglie che stanno andando a ruba. Molti tifosi, infatti, hanno acquistato un vero e proprio pezzo storico che caratterizza la seconda partecipazione del Benevento in serie A: “Le vendite – prosegue Zito – stanno andando bene. Abbiamo registrato un ottimo impatto, soprattutto grazie al video di presentazione pubblicato sui social. La maglia giallorossa è quella più venduta, ma devo dire che anche la pre gara ha ottenuto tanti apprezzamenti. Molti pensavano che potesse essere utilizzata nelle partite ufficiali, ma per come è strutturata non permette agli sponsor una buona visibilità che per noi è fondamentale. Qual è il calciatore più scelto? Al momento c'è una grande omogeneità: nessun calciatore prevale sull'altro nella personalizzazione. Questo aspetto verrà definito meglio con il passare del tempo”