Roma, si ferma Smalling: niente Benevento Niente esordio per l'ex Manchester United contro la squadra di Inzaghi

Doveva essere la novità assoluta nella Roma di domani sera e invece non ci sarà. Chris Smalling, il centrale ex Manchester United, ha riportato una leggera distorsione del ginocchio e salterà la gara di domenica sera. Nella seduta odierna Smalling lavorerà a parte e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Da capire quindi i tempi di recupero, anche considerando che la Roma affronterà nelle prossime settimane un primo tour de force di incontri ravvicinati. Nel trio di difesa dovrebbero esserci dunque Mancini, Ibanez e Kumbulla, a meno che Fonseca non ritenti la carta di Cristante nel ruolo di centrale nella difesa a tre, un modo di interpretare quella linea di retroguardia cara all'allenatore portoghese.