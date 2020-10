Benevento, Inzaghi: "Positivo lo spirito della squadra" Il tecnico giallorosso: "Risultato pesante, ma siamo stati compatti soprattutto nel primo tempo"

Ecco il commento di Pippo Inzaghi al termine della sconfitta subita all'Olimpico contro la Roma:

"Non ci sono paragoni tra la sconfitta di questa sera rispetto a quella con l'Inter. Abbiamo creato diverse occasioni, poi il 4-2 ci ha tagliato le gambe. Mi tengo lo spirito e la voglia mostrati contro una Roma da Champions, se non da scudetto. E' chiaro che il risultato è pesante, ma la squadra c'è stata".

ARBITRO - "Non siamo stati fortunati nelle decisioni. Forse anche il nostro rigore è dubbio. Montipò arriva sulla palla netta, poi è chiaro che non può tagliarsi le mani. Peccato che non sia andata a rivederla. Ci teniamo questa voglia. Attraverso gli errori cresceremo e ci abitueremo sempre di più a un campionato totalmente diverso rispetto a quello dello scorso anno".

SPIRITO - "Dobbiamo andare avanti con questo spirito, sapendo che non siamo andati allo sbaraglio. Siamo stati compatti soprattutto nel primo tempo. Bisognerà registrarsi meglio, ma ho visto la squadra con grande voglia e questo è lo spirito giusto".

INSIGNE - "E' entrato molto bene. Iago Falque ha dato quello che poteva. Ho l'imbarazzo della scelta, quindi li alternerò e farò giocare coloro che sono più in forma".

MERITI E DEMERITI - "Ci abbiamo messo del nostro, anche se sul 2-2 avevo la sensazione che la squadra potesse vincere la partita. Dovevamo essere più cinici, poi sul pari non possiamo prendere la ripartenza del rigore. Dovremo crescere, ma portiamo questa mentalità. Non sarà facile per nessuno venire all'Olimpico e fare dieci tiri in porta".

CATTIVERIA - "Dobbiamo metterne di più, occorre migliorare su questo aspetto".