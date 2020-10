Benevento, con il Napoli dirige Doveri Profilo esperto per il derby campano

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 ad arbitrare il sentito derby di domenica tra Benevento e Napoli. Il fischietto nativo di Pisa è un profilo molto esperto della categoria, avendo diretto ben 165 gare nel massimo campionato italiano. Sono tre i precedenti con la Strega: il primo risale al derby giocato a Pagani contro la formazione azzurrostellata nella stagione 2008/2009. In quell'occasione i giallorossi guidati da Soda pareggiarono per 1-1. Il secondo incrocio è della prima annata vissuta dal Benevento in serie A, con la sconfitta contro l'Inter rimediata al Vigorito. Positivo, invece, l'ultimo precedente del 4 aprile 2018, con la Strega che si impose per 3-0 sul Verona. Il bilancio è in perfetta parità.

Doveri, come detto, ha diretto 165 incontri in serie A. Lo score è di 74 successi interni, 45 pareggi e 46 exploit esterni. Ha concesso 58 rigori e tirato fuori in 42 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Rocca e Affatato. Quarto uomo Pezzuto. Al Var Valeri e Passeri.