Benevento - Napoli, da domani prevendita solo per i sanniti I tagliandi saranno disponibili a partire dalle 9

Il Benevento Calcio, in occasione della gara di campionato con il Napoli, in programma domenica 25 ottobre, alle ore 15, per venire incontro anche ai tifosi che non hanno avuto la possibilità di assistere allo stadio “Ciro Vigorito” alle due precedenti gare casalinghe, riservate agli abbonati della passata stagione agonistica, comunica che a partire da domani, sabato 24 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, saranno disponibili ai soli residenti a Benevento e nella provincia del Sannio, in possesso della Fidelity Card del Benevento Calcio, sulla piattaforma di TicketOne al link sport.ticktone.it, i tagliandi, in virtù del Dpcm del 13 ottobre 2020 che ribadisce la partecipazione del pubblico entro il limite massimo di n. 1.000 spettatori, per i settori Tribuna Centrale - Tribuna Superiore - Distinti Superiore. Si precisa ulteriormente che la vendita è consentita anche a tutti gli abbonati che hanno già acquistato biglietti nelle due precedenti gare casalinghe. Inoltre si avverte che non è assolutamente autorizzato il cambio utilizzatore.

QUESTI I PREZZI

Tribuna Centrale € 90,00 + 2,00 (prevendita)

Tribuna Superiore Coperta e Scoperta € 60,00 + 2,00 (prevendita)

Distinti Superiore € 25,00 +2,00 (prevendita)

Per l’acquisto dei biglietti occorre entrare nel sito di ?www.sport.ticketone.it e cliccare sul link che indirizza alla gara Benevento-Napoli, indicando il numero della Fidelity Card.

IL DECALOGO COMPORTAMENTALE

I possessori di tagliando sono invitati ad osservare scrupolosamente il Regolamento d'Uso dello Stadio 2020/21 consultabile sul sito www. beneventocalcio.club, nonché il decalogo del Tifoso qui di seguito indicato:

1. Prendere visione del Regolamento d'Uso 2020/21 dello Stadio Ciro Vigorito;

2. Osservare gli orari di ingresso riportati sul biglietto;

3. Rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l'altra;

4. Indossare correttamente la mascherina di protezione ed igienizzare le mani con gel igienizzante;

5. Non introdurre striscioni, bandiere e sciarpe;

6. Portare con sé il biglietto d'ingresso, il documento d'identità e il modulo di autocertificazione disponibile sul sito www.beneventocalcio.club;

7. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per giungere al proprio posto;

8. Rispettare il posto assegnato stando seduti e non in piedi;

9. Uscire dall'impianto esclusivamente dopo le indicazioni dello speaker e degli stewards;

10. Invito ai tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto delle regole, del clima sereno e della passione autentica dei tifosi, per poter vivere una splendida giornata di calcio caratterizzata da pacifica passione sportiva, ma soprattutto del rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio dal Covid-19.