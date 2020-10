Il doppio ex Sergio: "Mi aspetto un Benevento - Napoli aperto" "La Strega ha costruito le basi per poter restare in serie A"

Raffaele Sergio è uno che di derby ne ha giocati tanti nel corso della sua carriera calcistica, sia da giocatore che da allenatore. Tra l’altro conosce molto bene anche gli ambienti di Napoli e Benevento, soprattutto quello sannita. Il suo rapporto con il calcio è legato a doppio filo con la Strega, dato che proprio all’ombra della Dormiente ha iniziato e chiuso la parentesi da atleta, per poi ricoprire i panni di direttore sportivo prima e allenatore poi:

“E’ una piazza che ricordo con molto piacere. Benevento è una città vivibile, ti lasciano lavorare bene. Vanto anche un ottimo rapporto con i tifosi che reputo straordinari e ricchi di passione. Sono molto felice per le soddisfazioni che stanno vivendo, grazie all’operato di un’ottima società che negli anni è riuscita a creare le basi giuste per presentarsi nel calcio che conta”.

Sergio ha vestito anche la maglia del Napoli per due stagioni, senza brillare in maniera particolare. Questo lo porta a essere uno dei tanti doppi ex di un derby che ha sempre regalato forti emozioni, nonostante si sia giocato poche volte in campionato nella storia di entrambe le società. Un confronto che il tecnico nativo di Cava prevede così: “Sarà un incontro aperto, tra due squadre che penseranno a fare la partita. Entrambe non giocano per il pareggio, quindi mi aspetto grandi emozioni. Il Benevento ha dimostrato di avere coraggio e ottime individualità, al di là delle forze in campo che sono diverse, credo che sia difficile fare un pronostico perché la Strega potrebbe stupire. Stiamo parlando di una squadra già ben attrezzata in serie B, dove ha stravinto il campionato. Con la promozione sono state seguite le indicazioni di Inzaghi, un tecnico che ha portato una mentalità vincente a tutto l’ambiente. Foggia ha lavorato molto bene, allestendo una squadra che potrà salvarsi con tranquillità. Credo che il Benevento abbia fatto tesoro di quanto successo due anni fa”.

Raffaele Sergio è nella storia del derby tra Benevento e Napoli, visto che sedeva sulla panchina giallorossa in occasione del primo confronto ufficiale giocato al Vigorito in serie C1, terminato con il risultato di 2-0 in favore degli azzurri guidati all’epoca da Edy Reja. In rete ci andarono Sosa e Pià: “Ricordo perfettamente quel pomeriggio. Fu una partita strana: noi eravamo reduci dalla storica vittoria del Partenio contro l’Avellino. C’era grande entusiasmo, ma devo dire che il Napoli era molto ben attrezzato. Lottammo fino all’ultimo, potevamo anche ottenere un pareggio, ma alla fine perdemmo. Indelebili le immagini dello stadio pieno, diviso tra beneventani e napoletani. Peccato che non sarà così neanche questa volta a causa della pandemia”.