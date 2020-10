Prevendita Benevento - Napoli, prorogata la chiusura Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 15 di domani

Sono ancora disponibili i tagliandi per il derby di domani che si giocherà al Vigorito tra Benevento e Napoli. Il sodalizio giallorosso ha comunicato che la chiusura della prevendita è stata prorogata fino alle 15 di domani. Come noto, prima di questa decisione, era possibile acquistare i biglietti dalle 9 alle 17 di quest'oggi.

Ecco la nota del sodalizio sannita:

Il Benevento Calcio comunica che la vendita online dei biglietti per Benevento-Napoli, in programma allo stadio “Ciro Vigorito”, è stata prorogata fino all’orario d’inizio fissato per le ore 15 di domani, domenica 25 ottobre.

Rimangono tutte invariate le modalità d’acquisto dei tagliandi.