Benevento - Napoli, out Iago Falque. Rientra Viola Lo spagnolo salterà il derby

Tra i convocati di Pippo Inzaghi c'è il ritorno di Nicolas Viola. Il centrocampista giallorosso si è allenato regolarmente con il gruppo nel corso della settimana, anche se non è ancora al meglio della condizione. Un primo passo in avanti importante per il numero dieci che non vede l'ora di mettersi al servizio dei colori giallorossi. Ci sono diverse assenze in vista del derby, come quelle degli infortunati Barba e Moncini. Out anche Iago Falque che non farà parte del match. A questo punto è spianata la strada di Roberto Insigne per un posto da titolare contro la sua ex squadra, nella quale gioca il fratello Lorenzo.

PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Basit, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita;

ATTACCANTI: Di Serio, Sau, Lapadula, Caprari.