Benevento, Inzaghi: "Avremmo meritato almeno il pareggio" Il tecnico giallorosso: "Dobbiamo mantenere questo spirito. Alla squadra non posso dire nulla"

E' un Inzaghi soddisfatto nonostante la sconfitta quello che ha commentato il derby ai microfoni di OffSide su Ottochannel 696:

"Vedere il Napoli esultare in quel modo e perdere tempo nel finale, vuol dire che lo abbiamo fatto soffrire. Contro simili squadre devi fare la partita della vita e ci stavamo riuscendo. Purtroppo abbiamo pagato la giocata del campione, ma deve rimanere questo spirito perché alla squadra non posso chiedere di più. I subentrati sono andati tutti bene, ma è chiaro che quando metti gente come Politano e Petagna cambia molto. Per fare una partita positiva devi fare dei sacrifici incredibili. Un punto lo avremmo meritato, ma penso che tutto questo sia importante per il futuro e dovrà darci grande carica perché giocare contro Napoli e Roma quasi alla pari è molto importante".

DI SERIO - "Di Serio è un ragazzo molto bravo. Non c'era Moncini e su questo ragazzo posso puntarci a occhi chiusi. Speravo che facesse gol e ci è andato anche vicino. Questa è una ulteriore soddisfazione di oggi. Non portiamo a casa punti, ma sicuro c'è grande consapevolezza".

GATTUSO - "Anche Gattuso ha fatto cose egregie nel mondo del calcio. Mi fa piacere ciò che dice di me, ma i complimenti vanno a lui. L'importante è lavorare con umiltà e crescere giorno dopo giorno. Sono felice di fare ciò che amo".

ATTEGGIAMENTO - "Sapevamo di mettere in preventivo la crescita degli esordienti. La squadra ha fatto molto bene, così come a Roma. Siamo sempre stati in partita, a parte con l'Inter che è stato un confronto particolare dopo aver subito il gol a freddo. Adesso abbiamo la Coppa Italia e due partite che sulla carta sono alla nostra portata: cercheremo di giocarcele nel modo migliore".

COMPATTEZZA - "Abbiamo preso dei gol per delle ripartenze in cui c'erano troppi calciatori alti. Oggi siamo stati compatti, con l'intento di chiudere tutte le linee di passaggio e sperare in qualche ripartenza. Di volta in volta cercheremo di capire l'avversario, esaltando le nostre caratteristiche e limitare i loro pregi".

PROSSIMI IMPEGNI - "Teniamo tanto alla Coppa Italia. Qualcuno riposerà e ci sarà spazio per coloro che hanno tenuto minore minutaggio fino a questo momento. Poi al Verona penseremo da giovedì".