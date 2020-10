Benevento, l'esordio in serie A di Di Serio Giornata indimenticabile per il giovane attaccante giallorosso

Pomeriggio da incorniciare per Giuseppe Di Serio. Nel corso del derby con il Napoli, Inzaghi l'ha gettato nella mischia per provare a dare una maggiore alternativa in avanti dopo l'ingresso di Sau, nella disperata ricerca del pareggio. L'attaccante ha avuto anche l'occasione per gonfiare la rete e sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un percorso importante che l'ha portato a esordire in serie A. Il classe 2001 si è amalgamato così bene in prima squadra, tanto che la sua presenza nel massimo campionato italiano è passata quasi inosservata, come se fosse pura normalità. A dire il vero lo è, ma è chiaro che quando un giovane cresciuto nel vivaio riesce a misurarsi in questi contesti, rappresenta un motivo d'orgoglio per tutto il movimento legato al Benevento Calcio. Anche ieri, nel post gara, Di Serio ha raccolto gli elogi di Pippo Inzaghi che sperava tanto in una sua marcatura. L'attaccante si gode il momento, cercando di sfruttare le occasioni che gli darà il tecnico piacentino. Magari la prossima ci sarà proprio mercoledì, quando la Strega sfiderà l'Empoli in Coppa Italia: un appuntamento che i giallorossi vogliono vincere a tutti i costi, ma con la possibilità concreta di vedere all'opera quegli elementi che recentemente hanno giocato meno. E' certo che partirà Sau dal primo minuto, con Di Serio che scalpita per fare la sua comparsa in corso d'opera.