Benevento, la Curva Sud ricorda Ciro Vigorito Gli ultras giallorossi: "Rammaricati per non omaggiarlo sui gradoni"

A dieci anni dalla scomparsa di Ciro Vigorito, la Curva Sud Benevento ha voluto ricordare il compianto dirigente giallorosso attraverso una nota apparsa sui social:

Scriviamo questa nota nel ricordo di Ciro Vigorito, a dieci anni dalla scomparsa. Un dirigente alla cui memoria, come ogni anno, esprimiamo riconoscenza e affetto per l’operato svolto in favore dei colori giallorossi. Siamo rammaricati di non poter ricordare Ciro sui nostri gradoni, a modo nostro, ma ciò non ci vieta di mettere in risalto il ricordo splendido che serbiamo nei nostri cuori.