Benevento, quattro mesi di stop per Volta Il centrale difensivo, fuori lista, si è sottoposto a un intervento al tendine d’Achille

Operazione al tendine d'Achille per Massimo Volta. Il centrale difensivo, inutilizzato in questa stagione perché fuori lista, sarà costretto a stare fermo per quattro mesi. Ecco il comunicato del club giallorosso:

Il Benevento Calcio comunica che l'atleta Massimo Volta è stato sottoposto nel tardo pomeriggio di ieri ad intervento di revisione del tendine d'Achille, a regolarizzazione dell'apofisi calcaneare postero- superiore e bursectomia pre e retro achillea della gamba destra. L' intervento, eseguito dal prof. Benazzo presso l'Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia, è perfettamente riuscito. I tempi per un completo recupero sono attualmente stimati intorno ai 4 mesi.